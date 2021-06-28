مكافآت الصفوف الأمامية بإقرار وتعهد

وقّع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد على القانون رقم 4 لسنة 2021 المتعلق بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 / 2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.

ونص القانون في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية وزارة المالية يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.

وحدد القانون عدداً من القيود على صرف المكافآت، منها عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 وأن حالته مستوفية للمعايير المبينة في القرار.

كما اشترط توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين، وعدم جواز الجمع بين المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن الأعمال ذاتها.

وألزم القانون الجهات الحكومية بالتأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى، مع عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.