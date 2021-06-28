المكتب الصحي بواشنطن: المستشفى الأميركي هو من رفض إعطاء موعد لأحد الشخصيات الفنية للعلاج وليس المكتب

أكد المكتب الصحي في واشنطن إن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من رفض المكتب لإعطاء موعد لإحدى الشخصيات الفنية غير صحيح، مشيرا إلى أن الرفض كان من المستشفى المسؤول في الولايات المتحدة وليس من المكتب الصحي.

وقال المكتب الصحي في بيان صحافي أنه بعد إبلاغ إدارة العلاج في الخارج،قام المكتب مباشرة بإرسال ملف المذكورة إلى مستشفيات أخرى سعيا لقبول الحالة مباشرة.

وأكد المكتب الصحي الكويتي في العاصمة الأميركية واشنطن أنه يعمل لخدمة كافة المواطنين سواسية وترتيب المواعيد بالتعاون مع المستشفيات الأمريكية.