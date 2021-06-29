الغانم: استلمت مرسوم بفض دور الانعقاد يوم الخميس

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن جلسة خاصة غداً بناء على خمس طلبات نيابية مختلفة، واستلمت مرسوم بفض دور الانعقاد يوم الخميس.

وقال الغانم «تسلمت اليوم المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة»، وينص المرسوم بمادته الأولى: على أن يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري الموافق 1 يوليو 2021، وينص في مادته الثانية: بأن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة وينشر بالجريدة الرسمية، وهذا المرسوم ممهور بتوقيع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وأضاف «وفقا للدستور في المادة 89 يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية فهذا الأمر مناط بسموه، وقد وصلنا المرسوم أن فض دور الانعقاد يوم الخميس، وبناء على هذا الأمر سيضاف لجدول أعمال جلسة يوم الخميس فض دور الانعقاد بعد عرض الحالة المالية للدولة».

وفيما يخص طلبات الجلسات الخاصة، قال الغانم إن عددها 5، مشيرا إلى أنه سيوجه اليوم الدعوة لعقدها غدا، ومبينا أن هذا نتيجة عدم التنسيق ولكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحية الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد.