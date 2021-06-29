لجنة طوارئ كورونا تسمح بتحويل الزيارات التجارية إلى تصاريح عمل

في وقت لم تنجز الحكومة معالجة ملف التركيبة السكانية والعمالة الهامشية ومخالفي الإقامة .. ذكرت صحيفة “القبس” أن الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتحويل سمات الدخول لدولة الكويت « زيارة تجارية» إلى تصاريح عمل. وجاء في الكتاب الذي حصلت القبس على نسخة منه ، بأن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا قد أطلعت في اجتماعها رقم « 2021/50» المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 على كتاب أصحاب المحلات والشركات التجارية بشأن طلب السماح الهم بتحويل سمات الدخول لدولة الكويت زيارة تجارية إلى تصاريح عمل، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة البلاد والرجوع مرة أخرى بسمات دخول جديدة . واشار الكتاب انه وبعد المناقشة ، فقد قررت اللجنة التالي:

الموافقة على تحويل سمات الدخول لدولة الكويت زيارة تجارية إلى تصاريح عمل والتي تم منحها إلى أصحاب المحلات والشركات التجارية، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة البلاد والرجوع مرة أخرى بسمات دخول جديدة .