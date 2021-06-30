“السكنية” تستدعي الدفعة الرابعة لمشروع شرق تيماء «فئة من باع بيته»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع الدفعة الرابعة من مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2/2015) (فئة من باع بيته) وتشتمل على 97 بيتا للمخصص لهم حتى تاريخ 15 أغسطس 2006.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي غد الخميس والأحد المقبل في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين المقبل على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء المقبل.

ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحد ظهرا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية لتسلم بطاقة القرعة.