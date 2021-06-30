حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 01 يوليو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
01 يوليو 2021
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 51°
الحرارة الصغرى: 31°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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