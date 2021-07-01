رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442 هجري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، مساء امس الاربعاء، ان الرئاسة قامت بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع.

وأشارت الى ان هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة حيث توليها الرئاسة ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماما بالغين على مدار العام.

من جهته، أكد السديس أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وذلك امتدادا لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة خاصة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.