“الداخلية” بعد ازدياد إصابات “كورونا”: وجوب التقيد بالاشتراطات الصحية وتجنب التجمعات

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتجنب التجمعات في الأماكن العامة والخاصة.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، اليوم الخميس، بالإشارة إلى الإحصائيات الصادرة أخيراً عن وزارة الصحة وتوضح الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وما يمثله ذلك من خطر على سلامة الجميع.

وشددت «الداخلية» على الجميع وجوب التقيد بما جاء في تلك القرارات وضرورة مواصلة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة لمنع انتشار الفيروس وحرصا منها على سلامة الجميع.