“البلدية”: تكثيف الجولات الميدانية في المجمعات والمطاعم والمقاهي والمعاهد والصالونات

أعلنت بلدية الكويت تكثيف الجولات الميدانية في المجمعات التجارية الكبرى والاسواق ومراكز المطاعم والمقاهي والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة وصالونات التجميل بمختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا والفئات المعفاة من تلقيه بالدخول الى تلك الأماكن.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس إن الجولات تهدف إلى تحقيق المناعة المجتمعية وفي إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية.

وأشارت إلى أن الفريق الرقابي بفريق الطوارئ بفرع بلدية حولي قام بالعديد من الجولات الميدانية أسفرت منذ بداية تطبيق قرار مجلس الوزراء بعموم مناطق المحافظة من 27 إلى 30 يونيو الماضي عن توجيه 141 إنذاراً وتحرير ثماني مخالفات لعدم الالتزم بالاشتراطات الصحية.

وأشار رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة إبراهيم السبعان وفق البيان إلى مواصلة المفتشين بالفريق الرقابي لجولاتهم الميدانية بجميع المناطق لرصد جميع المخالفات للوائح وأنظمة البلدية ومتابعة تطبيق المحلات للاشتراطات الصحية.

وأكد السبعان أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية وتطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا» وأنهم لن يتوانوا في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين وصولا للغلق الإداري.