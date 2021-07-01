تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية الأحد المقبل

يحتضن مسرح عبدالحسين عبدالرضا، صباح الأحد المقبل، حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020 برعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة كامل العبدالجليل.

وقال الناطق الرسمي للمجلس، الدكتور عيسى الأنصاري، لوكالة الأنباء الكويتية، إن دولة الكويت تحتفل بتكريم كوكبة من أبنائها المبدعين في مجالات الثقافة والفنون والآداب، وهذا الحفل مناسبة مهمة تحتضن فيها البلاد كوكبة من مثقفيها الذين يساهمون باستمرار العطاء والإبداع الفكري والثقافي في العديد من المجالات لإعلاء صرح الثقافة الذي شيدته الكويت منذ إشراق نهضتها الحديثة.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأن دعم المثقفين والمبدعين يرسخ قيم التسامح والمحبة والانفتاح على الآخر والتعايش مع الثقافات المغايرة.

وأضاف أن الحفل سيتضمن كلمات لوزير الإعلام والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة وكلمة عن المكرمين وفيلم وثائقي عن الفائزين ثم توزيع الجوائز ويختتم بتكريم للوزير.

وسيتم خلال الحفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وهم أستاذ التاريخ والمفكر الأستاذ الدكتور، الراحل عبدالمالك التميمي، والفنان التشكيلي عبدالرضا باقر، والفنان الموسيقي يوسف المهنا.

كما سيتم تكريم 11 فائزا في الجائزة التشجيعية بفروعها المتنوعة وهم الفنان الدكتور وليد سراب والفنان مشاري المجيبل والمخرج سامي بلال والفنان الدكتور عبدالله عيسى والشاعر عبدالله الفيلكاوي والروائي عبدالله البصيص والروائي عبدالوهاب الحمادي والأكاديمي المسرحي الدكتور علي العنزي والباحث والكاتب مظفر راشد والباحث الدكتور محمد الدغيم والباحث جاسم البناي.