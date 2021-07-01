الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ترصد 633 مخالفة لـ حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة خلال يونيو

رصدت لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 633 مخالفة لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بحظر تشغيل العمال وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وذلك ضمن مساعيها في حملة الحر يقتلهم التي تهدف لرصد مخالفات تشغيل العمال وقت الظهيرة.

وقال رئيس لجنة العمالة المهاجرة مشاري السند إن المخالفات التي تم رصدها هي حصيلة رصد تمت خلال شهر يونيو المنصرم.

وأكد على «تساهل بعض أصحاب العمل في الالتزام بالقرارات الحكومية»، مشيرًا أن ذلك التساهل قد يؤدي إلى الإضرار بصحة العاملين نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال السند إن أكثر المخالفات التي تم رصدتها كانت من نصيب العاملين على الدراجات النارية، إذ تم خلال شهر يونيو رصد 339 مخالفة للعاملين على العجلات النارية، مقابل 115 مخالفة تم رصدها لأماكن سكن حراس المباني قيد الإنشاء والتي تفتقد للتكييف، فيما تم رصد 103 مخالفة عمل في مواقع البناء و 36 مخالفة لعمال النظافة إضافة إلى 10 مخالفات من نصيب عمال الطرقات.

وطالب السند من أصحاب الأعمال أن يلتزموا بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة في حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف الممتدة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس خلال أوقات الشمس الظهيرة من الساعة 11 ظهرًا وحتى الخامسة مساء، فيما طالب لجان التفتيش الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة أن تقوم بتكثيف جهودها لمنع تشغيل العمال ومحاسبة المتورطين في ذلك فحياة العمال مهمة بحسب ما أفاد.