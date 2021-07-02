أنس جابر تتعملق وتطيح بموجوروزا من ويمبلدون

واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميا، صنع الحدث في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تمكنت اليوم الجمعة من التأهل لثمن النهائي، بعد الفوز على المصنفة 12 عالميا، الإسبانية جاربيني موجوروزا، بمجموعتين لواحدة بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب.

وعرفت المجموعة الأولى تنافسا كبيرا، فبعد أسبقية الإسبانية (3-1) نجحت أنس جابر في التقدم (4-3)، إلا أن موجوروزا تمكنت من الفوز بالمجموعة (7-5).

وفي المجموعة الثانية تقدمت أنس (3-1)، ورغم تمكن الإسبانية من التعديل (3-3)، إلا أن التونسية فازت بـ3 أشواط متتالية والمجموعة بنتيجة (6-3).

وشهدت المجموعة الثالثة الحاسمة سيطرة مطلقة لأنس جابر، التي حسمتها (6-2) لتفوز بالمباراة.

وستواجه أنس جابر في ثمن النهائي اللاعبة البولندية، إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا، التي أزاحت في الدور الثالث البلجيكية إيرينا كاميليا المصنفة 79 عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-0).





