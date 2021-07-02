“الأرصاد”: موجة حارة يشهدها طقس الكويت والجهراء تسجل درجة حرارة قياسية بـ 53.5 درجة

قالت ادارة الارصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليا بموجة حارة أدت الى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق اليوم الجمعة، الى اكثر من 50 درجة مئوية فيما سجلت الجهراء درجة حرارة قياسية أمس الخميس بلغت 5ر53 درجة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية، إن منطقة الجهراء سجلت درجة حرارة قياسية أمس الخميس بلغت 5ر53 درجة في حين يتوقع أن تنتهي هذه الموجة اليوم الجمعة وتعاود درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية ابتداء من يوم غد السبت.

وتوقع القراوي أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة بين 47 و49 درجة مئوية.