ركلات الحظ تمنح إسبانيا بطاقة نصف نهائي اليورو

حقق المنتخب الإسباني، الفوز بركلات الترجيح على نظيره السويسري بنتيجة (3-1)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل دينيس زكريا لاعب سويسرا هدف التقدم لإسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، بينما تعادل شيردان شاكيري لسويسرا في الدقيقة 68.

وبهذا الانتصار يتأهل المنتخب الإسباني، للدور نصف النهائي لمواجهة الفائز في مباراة بلجيكا وإيطاليا، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

هدف مبكر

بدأ المنتخب الإسباني المباراة بضغط مُبكر، ونجح جوردي ألبا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 8، فمن ركلة ركنية نفذها كوكي وصلت الكرة إلى ألبا الذي سدد بقوة، لترتطم الكرة بدينيس زكريا لاعب سويسرا وتسكن الشباك.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لمنتخب إسبانيا على حدود منطقة الجزاء، نفذها كوكي الذي سدد أعلى مرمى سويسرا في الدقيقة 17.

وتعرض إمبولو لاعب سويسرا للإصابة في كاحل قدمه، ولم يستطع استكمال المباراة، ليسحبه المدرب ويُشرك روبن فارجاس بدلا منه.

ومن ركلة ركنية للمنتخب الإسباني، وصلت إلى أزبليكويتا الذي سدد كرة رأسية بين يدي الحارس سومير في الدقيقة 26.

ونفذ سيفيروفيتش لاعب سويسرا ركلة ركنية لبلاده في الدقيقة 34، وحاول ألبا تشتيتها لكنها وصلت إلى أكانجي، الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى اللاروخا.

وطالب لاعبو سويسرا الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 40، إثر سقوط زوبير داخل المنطقة، لكن حكم المباراة أشار لوجود حالة تسلل على اللاعب قبل السقوط.

وأرسل سارابيا مهاجم إسبانيا تصويبة، أمسكها بسهولة سومير حارس مرمى سويسرا في الدقيقة 42، وانتهى الشوط الأول بتقدم الماتادور بهدف دون رد.

عودة سويسرا

ومع بداية الشوط الثاني، كاد دينيس زكريا لاعب سويسرا، أن يُسجل هدف التعادل، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل المنطقة، وسدد رأسية قوية مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 55.

واستمرت محاولات سويسرا لتعديل النتيجة، حيث انطلق روبن فارجاس ومرر كرة بينية داخل المنطقة لزميله زوبير، الذي انفرد بالحارس أوناي سيمون، وسدد كرة حولها حارس إسبانيا للركنية في الدقيقة 64.

ونجح شيردان شاكيري في تسجيل هدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 68، حيث استغل زميله فريولر خطأ كارثيا من دفاع إسبانيا ومرر له كرة داخل المنطقة، لم يتأخر قائد سويسرا في إسكانها بالشباك أسفل يمين أوناي سيمون حارس إسبانيا.

نقص عددي

وأهدر باو توريس مدافع إسبانيا فرصة تسجيل هدف التقدم للاروخا في الدقيقة 76، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد برعونة بجانب القائم الأيمن.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة، في وجه ريمو فريولر بسبب تدخله العنيف على جيرارد مورينو لاعب إسبانيا في الدقيقة 77.

ومرر الشاب بيدري كرة داخل منطقة الجزاء، لزميله جيرارد مورينو الذي سدد مباشرة، لكن سومير حارس سويسرا تصدى للكرة بسهولة في الدقيقة 84.

واستمرت محاولات الإسبان من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن دون أي خطورة حقيقية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

تألق سومير

وتألق سومير حارس مرمى سويسرا في التصدي لتسديدة من جوردي البا في الدقيقة 96.

وواصل سومير تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من جيرارد مورينو مهاجم إسبانيا في الدقيقة 101، وتسديدة أخرى من أوريازابال على حدود منطقة الجزاء حولها إلى ركنية.

واستمر التعادل خلال الأشواط الإضافية ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ خلالها للإسبان بنتيجة (3-1)، ليعبروا لنصف النهائي.



وسجل للإسبان أولمو، مورينو وميكيل اويارزابال، فيما أهدر كل من بوسكيتس ورودريجو هيرنانديز.

في المقابل، سجل ماريو جافرانوفيتش ركلة سويسرا الوحيدة، بينما أهدر الثلاثي شار، أكانجي وفارجاس.



