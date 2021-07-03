“الزراعة”: لم نوزّع قسائم زراعية أو مزارع سمكية أو جواخير

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، طلال الديحاني، أن الهيئة لم تقم حتى الآن بأي عملية توزيع أو تخصيص للحيازات سواء كانت لقسائم زراعية أو مزارع سمكية أو القسائم الحيوانية (الجواخير)، مبيناً أن «كل ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن أخبار مغلوطة وإشاعات لا أساس لها من الصحة».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، السبت، أن الهيئة لم تقم حتى الآن بأي عملية توزيع أو تخصيص للحيازات تطبيقا لقرار مجلس إدارتها الذي قضى بوقف منح أي حيازات زراعية جديدة تابعة لـ “الزراعة” إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من أعمالها ورفع تقريرها واقتراح لائحة جديدة تتضمن الوضوح والشفافية عند التخصيص وتعزيز الإنتاجية.

وشدد على أن كل ما يتم إثارته من أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع مزارع لتربية الأسماك أو قسائم سمكية هي أخبار مغلوطة وإشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وذكر أنه في حال قرر مجلس إدارة الهيئة التوزيع فسوف يتم الإعلان عن ذلك رسميا من خلال الصحف الرسمية ووسائل الإعلام ويطبق تبعا للقوانين التي تنظم عملية التوزيع وطبقا للشروط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ودعا الديحاني المواطنين إلى تحري الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الانجراف خلف الإشاعات، مؤكداً أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول إشاعة أخبار كاذبة.