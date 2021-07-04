الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار

أعلنت الشركة الأولى لتسويق الوقود المحلي ان لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التابعة لوزارة المالية، قد قررت تعديل سعر لتر البنزين (ألترا/98 اوكتين) ليصبح 175 فلسا خلال الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 30 سبتمبر 2021، وذلك بدلا من السعر السابق المحدد بـ 165 فلسا، والذي ينتهي العمل به بتاريخ 6 يوليو الجاري

وقالت الشركة في إفصاح على موقع بورصة الكويت اليوم، إن لجنة الدعوم قررت تثبيت أسعار الوقود المختلفة، وذلك كما يلي:

٭ ممتاز/91 أوكتين بسعر لتر 85 فلسا

٭ خصوص/ 95 أوكتين بسعر لتر 105 فلوس

٭ ديزل بسعر لتر 115 فلسا

٭ كيروسين بسعر لتر 115 فلسا