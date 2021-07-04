“التربية”: بدء اختبارات (الدور الثاني) للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمنازل وتعليم الكبار

بدأت اليوم الأحد اختبارات الدور الثاني للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي وتعليم المنازل وتعليم الكبار وتستمر حتى يوم الخميس 15 يوليو الحالي.

وفي هذا الصدد أعرب وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات الذين تقرر لهم اختبارات (الدور الثاني) وهم حوالي 4100 طالب وطالبة.

وثمن اليعقوب الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان والمدارس والادارات المختصة في تجهيز القاعات وفق الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية.

وقام الوكيل بزيارات تفقدية لعدد من المدارس واللجان للاطمئنان على سير عملية اختبارات الدور الثاني حيث تفقد (مدرسة فلسطين) بمنطقة الرميثية و(ثانوية مشرف للبنات) بمنطقة مشرف.

وتأتي اختبارات (الدور الثاني) بعد انتهاء الاختبارات الاولية في 24 يونيو الماضي بنسبة نجاح عامة بلغت 22ر91 بالمئة للقسم العلمي 17ر90 بالمئة للقسم الأدبي.