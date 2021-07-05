عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 05 يوليو 2021

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5 يوليو، 2021
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روسيا 2018
إنجلترا تهيمن على أوكرانيا وتبلغ دور الأربعة
منذ يوم واحد
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الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها لنهاية اليورو
منذ يومين
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ركلات الحظ تمنح إسبانيا بطاقة نصف نهائي اليورو
منذ يومين
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أنس جابر تتعملق وتطيح بموجوروزا من ويمبلدون
منذ يومين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوعين
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إنجلترا تهيمن على أوكرانيا وتبلغ دور الأربعة
منذ يوم واحد
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الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها لنهاية اليورو
منذ يومين
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أنس جابر تتعملق وتطيح بموجوروزا من ويمبلدون
منذ يومين
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اقتصاد
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ يوم واحد
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوعين
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