محليات

“الصحة”: 923,307 شخص في الكويت حصلوا على جرعتين من التطعيم

منذ ساعتين
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند عن تواصل جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد-19 لسكان دولة الكويت، لافتا إلى أن مجموع جرعات لقاح كوفيد-19 المقدمة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من 2,375,455 جرعة.

وأوضح الدكتور السند أن مجموع عدد من تلقى جرعة واحدة على الأقل من سكان دولة الكويت بلغ أكثر من 1,452,148 شخصاً، فيما بلغ مجموع عدد من تلقى جرعتين من سكان الدولة أكثر من 923,307 شخصاً.

وثمن الدكتور السند جهود كل القائمين على الحملة من كوادر طبية وتمريضية وفنية وفرق التطوعية، كما أشاد بتعاون مختلف جهات الدولة ودورها في تقديم الدعم خلال الفترة الماضية، مؤكدا تواصل الجهود لتقديم الخدمة لكافة الشرائح المستهدفة في المجتمع وصولاً لتحقيق المناعة المجتمعية بإذن الله.

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