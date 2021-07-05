جونسون: الكمامة لن تبقى إلزامية.. لكنني سأظل أرتديها

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أن وضع الكمامة لن يعود إلزاميا في إنجلترا بعد أسبوعين من الآن فضلا عن رفع القيود الرئيسية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا معولا على “المسؤولية الفردية”.

وخلال مؤتمر صحافي عصر الاثنين، أوضح جونسون أنه ينوي في 19 تموز/يوليو رفع آخر القيود الصحّية في إنجلترا، ومن بينها إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وهو قرار يثير جدلا مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة دلتا. وستقر الحكومة هذه الإجراءات في 12 تموز/يوليو.

وبشأن رفع شرط وضع الكمامة التي عارضها علماء وأطباء، أوضح جونسون أنه أراد “الابتعاد عن القيود القانونية والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بناء على المعلومات المتوافرة”.

لكن رئيس الوزراء المحافظ دعا رغم ذلك “إلى توخي الحذر”، مشيرا إلى أنه شخصيا سيستمر في وضع الكمامة في الأماكن المكتظة لكنه شدد على أنه يعول على “المسؤولية الفردية” للمواطنين الإنجليز.

وقال جونسون أيضا إن العمل من بعد لن يكون ضمن التوصيات بعد الآن، وإن قاعات العروض والملاعب ستفتح بكامل قدرتها الاستيعابية، كما يمكن للمراقص الليلية أن تستقبل الرواد مجددا.