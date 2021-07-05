صاحب السمو يطمئن الكويت: الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح

أجرى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس اتصالاً هاتفياً مع سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ضمنه سموه تحياته لإخوانه الشيوخ وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة وأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض الوطن العزيز، مطمئناً سموه الجميع إلى سير الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها، وتكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، والتي سيواصل سموه استكمالها.

وأعرب سمو نائب الأمير ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة التي أثلجت صدور الجميع، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على أخيه صاحب السمو موفور الصحة ودوام العافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها الوطن العزيز، وأن يحفظ سموه رعاه الله ذخراً للوطن والمواطنين.