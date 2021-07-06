“السكنية”: توزيع الدفعة الثامنة من الضاحية الثالثة للقسائم الحكومية في منطقة جنوب مدينة صباح الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية توزيع الدفعة الثامنة من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد التي تشتمل على 127 قسيمة للمخصص لهم حتى 20 ديسمبر 2012.

وقالت (السكنية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها ستوزع بطاقات القرعة يوم بعد غد الخميس ويوم الأحد المقبل في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء بعد المقبل.

ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة العاشرة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور لمبنى المؤسسة في تمام الساعة العاشرة صباح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.