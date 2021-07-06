أعلى إصابات ووفيات و”عناية” بـ “كورونا” في يوم واحد

سجلت وزارة الصحة، أمس، أرقاماً قياسية على مختلف المستويات في مؤشر الوضع الوبائي لفيروس «كورونا»، مع 1993 إصابة و20 حالة وفاة و310 حالات في «العناية المركزة».

وفي تفاصيل الأرقام غير المسبوقة، وهي الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير 2020، فقد اقترب عدد الإصابات من الـ2000 مع وصوله إلى 1993 ليرتفع الإجمالي إلى 367642، مع إجراء 14850 مسحة، لتبلغ نسبة الإصابات لعدد المسحات 13.42 في المئة.

وفيما بلغ عدد الحالات النشطة 18600، ارتفع عدد الحالات في «أجنحة كوفيد» إلى 1150، وهو أيضاً رقم غير مسبوق، في حين سجلت 20 حالة وفاة بينها واحدة تلقت جرعتين من اللقاح، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2049.

وواصلت الأعداد في العناية المركزة الارتفاع مع 310 حالات، مع تسجيل 33 في المئة من الإصابات في محافظة الأحمدي، و28 في المئة بحولي، و18 في المئة بالفروانية، و11 في المئة بالجهراء، و10 في المئة بالعاصمة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند أنه تم تسجيل 1887 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 346993، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 38ر94 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 310 حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18600 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد 19» إلى 1150.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسھا بلغ 14850 ليصبح مجموع الفحوصات 3064191، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.42 في المئة.

وفي ما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات، قال السند إنها بلغت في محافظة الأحمدي 33 في المئة تلتها محافظة حولي بـ 28 في المئة ثم الفروانية بـ 18 في المئة والجهراء بنسبة 11 في المئة وأخيرا العاصمة بـ 10 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.