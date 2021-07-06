“اتحاد القدم” كرّم “عميد” لاعبي العالم

كرّم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قائد المنتخب الوطني لاعب فريق القادسية بدر المطوع بمناسبة حصوله على لقب عميد لاعبي العالم برصيد 185 مباراة دولية.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح في كلمة خلال حفل التكريم إن هذا الإنجاز لكل الرياضيين في الكويت، معربا عن أمله في أن يواصل المطوع العطاء المعهود وأن يكسر حاجز الـ 200 مباراة حال اختير مجددا من قبل المدير الفني للمنتخب للمشاركة بصفوف “أزرق القدم”.

من جهته، أعرب اللاعب المطوع في كلمة مماثلة عن شكره لأسرته التي دعمته طيلة مسيرته الكروية، مثمنا مبادرة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على التكريم بهذا الإنجاز الذي هو «لكل الرياضيين في الكويت».

وقدم المطوع شكره لناديه القادسية لاحتضانه وصقل موهبته الرياضية حتى شارك مع الفريق الأول وصفوف المنتخب الوطني.

حضر الحفل لاعبون سابقون وحاليون وعدد من أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة.

وبدأ المطوع مشواره مع المنتخب وهو في سن الـ 18 وشارك منذ عام 2003 في العديد من المنافسات ومنها تصفيات كؤوس العالم وآسيا والخليج وبطولة غرب آسيا فضلا عن العديد من اللقاءات الدولية الودية.

وانفرد لاعب القادسية بلقب عميد لاعبي بعد مشاركته في 25 يونيو الماضي مع منتخب الكويت ضمن تصفيات كأس العرب (قطر فيفا 2021) ليتخطي رسميا المصري أحمد حسن صاحب الـ 184 مباراة.