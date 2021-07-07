عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 07 يوليو 2021

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7 يوليو، 2021
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إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 11 ثانية
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إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 55 دقيقة
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منذ ساعتين
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روسيا 2018
إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 11 ثانية
أضف تعليق
إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 55 دقيقة
أضف تعليق
“اتحاد القدم” كرّم “عميد” لاعبي العالم
منذ ساعتين
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إنجلترا تهيمن على أوكرانيا وتبلغ دور الأربعة
منذ 3 أيام
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اقتصاد
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ يومين
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 3 أيام
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوعين
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 11 ثانية
أضف تعليق
إيطاليا تقهر إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو
منذ 55 دقيقة
أضف تعليق
“اتحاد القدم” كرّم “عميد” لاعبي العالم
منذ ساعتين
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إنجلترا تهيمن على أوكرانيا وتبلغ دور الأربعة
منذ 3 أيام
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اقتصاد
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ يومين
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 3 أيام
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“بنك أوف أميركا” يتوقع وصول النفط إلى 100 دولار العام المقبل
منذ أسبوعين
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 07 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 45 دقيقة
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