“الداخلية”: صدور 2882 أمر ضبط وإحضار و1012 أمر إلقاء قبض خلال 6 أشهر

أكدت وزارة الداخلية في إحصائية للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في النصف الأول من العام الجاري، صدور 2882 أمر ضبط وإحضار و1882 تنفيذ أحكام و 1012 أمر إلقاء قبض.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية وإدارة معاونة التنفيذ المدني أصدرت الإحصائية الخاصة بمهام ونشاط الإدارات حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2021.

وتؤكد الإدارة ان الحملات الأمنية مستمرة على كافة أنحاء البلاد لضبط الخارجين على القانون، داعية الإخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن وعدم التستر على المخالفين والمطلوبين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.