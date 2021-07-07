“الصحة” تنفي رفضها التصريح للمستشفيات الأهلية بشراء اللقاح وتقديمه

نفت وزارة الصحة اليوم الاربعاء صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفضها استيراد المستشفيات الخاصة للقاحات الواقية من فيروس كورونا وتقديمها لخدمة التطعيم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي انها اصدرت تعميما في 24 فبراير الماضي يقضي بالتصريح للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية بشراء الطعوم الواقية من فيروس كورونا من الجهات المخولة وذلك بعد ترخيصها واعتمادها.

وفي السياق نفسه أكد اتحاد المستشفيات الاهلية في بيان صحفي ان استيراد الادوية واللقاحات بالقطاع الخاص يكون عن طريق الوكلاء والشركات الدوائية المرخص لها بذلك ويقتصر دور المؤسسات الاهلية فقط بإعطاء التطعيم حال توفره من الشركة الموردة بعد التنسيق مع وزارة الصحة.