محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 08 يوليو 2021

منذ 33 ثانية
أضف تعليق
1 دقائق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
08 يوليو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 31&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap