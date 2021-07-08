إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020

بلغ المنتخب الإنجليزي المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2020، بفوزه على مضيفه الدنماركي 2-1 مساء الأربعاء على ملعب ويمبلي، بعد التمديد شوطين إضافيين، في الدور نصف النهائي.



وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي كل من الدنماركي سايمون كاير (39 بالخطأ في مرماه) وهاري كين (104)، فيما أحرز ميكيل دامسجارد هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 30.



وسيلعب المنتخب الإنجليزي في “ويمبلي” أيضا المباراة النهائية مساء الأحد، أمام المنتخب الإيطالي الذي كان هزم اسبانيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء.



بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة مهاجما ومسيطرا على المجريات، وانطلق بهجمة مرتدة انطلق من خلالها هاري كين بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يرسلها أرضية نحو منطقة الجزاء، لم يستطع رحيم سترلينج الوصول إليها في الدقيقة السادسة.



وعاد كين مجددا ليمرر الكرة إلى سترلينج الذي تخطى المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن في الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة بمينه ضعيفة تهادت بين يدي الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 13.





وحصل كين على الكرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها قوية نحو المدرجات في الدقيقة 15، وخطف الدنماركي بيير إميل هويبرج الكرة من كالفن فيليبس، ليسدد كرة ضعيفة في سيطر عليها الحارس جوردان بيكفورد بسهولة، لكن الأخير أخطأ في تمرير الكرة، لتصل إلى مارت برايثوايت الذي مررها إلى كاسبر دولبرج، لكن الأخير سدد كرة مرت بجانب المرمى.



أخطر فرص المنتخب الدنماركي في الشوط الأول جاءت في الدقيقة 25، عندما وصلت الكرة إلى ميكيل دامسجارد في الناحية اليسرى، ليطلق تسديدة قوية بيمينه ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا البعيدة للمرمى.





وتمكن المنتخب الدنماركي من استغلال ركلة حرة مباشرة، نفذها دامسجارد من فوق الحائط البشري، وفشل بيكفورد في الوصول إليها، لتتهادى في الشباك بالدقيقة 30.



وظهر المنتخب الإنجليزي وكأنه يعاني من إيجل الوصول إلى منطقة جزاء الدنمارك، واحتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة، نفذها سترلينج في الحائط البشري بالدقيقة 36.





وأهدر المنتخب الإنجليزي فرصة خالصة للتسجيل بالدقيقة 38، عندما كرر كين الكرة أمام المرمى نحو سترلينج الذي تابعها من مسافة قريبة، بيد أن شمايكل أبعدها بأعجوبة.



لكن المنتخب الإنجلبزي عوض إهداره الفرصة في الدقيقة 39، عندما كسر ساكا مصيدة التسلل في الجناح الأيمن، قبل أن يرسل الكرة أمام المرمى نحو سترلينج، لكن قائد المنتخب الدنماركي سيكون كاير، حاول إبعاد الكرة ليضعها بطريق الخطأ في مرماه.





تبادل المنتخبان الهجمات مع انطلاق الشوط الثاني، كان أبرزها في الدقيقة 55، عندما ارتقى المدافع هاري ماجواير لركلة حرة، ليسدد الكرة برأسه قبل أن ينقذها شمايكل ببراعة يحسد عليها، وردت الدنمارك في الدقيقة 59، عبر تسديدة زاحفة من دولبرج في مكان وقوف بيكفورد.



مرة أخرى عاد الإنجليز لبسط سيطرتهم على الأجزاء، فمرر سترلينج الكرة إلى شاو في الناحية اليسرى، لكن كرة الأخير أمام المرمى، تحوت من قدم هويبرج إلى ركنية في الدقيقة 60.





وأراد المنتخب الدنماركي إنعاش هجومه بإشراك يوسف بولسن وكريستيان نورجارد مكان دامسجارد ودولبرج، وهو ما رد عليه المنتخب الإنجليزي بإشراك جاك جريليش مكان ساكا.



وكادت عرضية من مونت أن تغالط شمايكل الذي أبعدها في الوقت المناسب بالدقيقة 73، وطالب لاعبو المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء بعد سقوط كين داخل المنطقة، لكن الحكم لم يذعن لمطالبهم بعد الاستعانة بالفيديو.





وأرغمت الإصابة كريستينسن على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه يواكيم أندرسن، وجرب لاعب وسط إنجلترا كالفن فيليبس حظه بتسديدة منخفضة ابتعدت عن المرمى الدنماركي في الدقيقة 80.



وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه في الدقائق الأخيرة، وتابع المدافع جون ستونز برأسه، ركلة حرة نفذها شاو، بجانب المرمى في الدقيقة 82.





وأهدر المنتخب الإنجليزي الفرص تباعا في الدقائق الأخيرة، فسدد فيليبس بعيدا عن المرمى، قبل أن يفشل كين في استثمار تمريرة جريليش القصيرة أمام المرمى بالوقت بدل الضائع.



وبعد مرور أربع دقائق من زمن الشوط الإضافي الأول، تألق شمايكل في إبعاد فرصة خطيرة لكين، ليدخل بعدها جوردان هندرسون وفيل فودين إلى تشكيلة إنجلترا مكان ديكلان رايس ومونت.



وتصدى شمايكل لتسديدة جريليش القوية، قبل أن يطيح سترلينج بتسديدته فوق المرمى بالدقيقة 98، لكن الفرج جاء عن طريق كين الذي تصدى لتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها سترلينج نتيجة عرقلته داخل المنطقة، وصد شمايكل الركلة قبل أن تعود إلى كين الذي وضعها من مسافة قريبة في الشباك بالدقيقة 104.



وأراد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، تأمين تقدمه، فأخرج جريليش وأشرك مكانه كيران تريبييه، ليعمل الإنجليز على قنل الوقت حتى نهايته.