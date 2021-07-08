مورينيو: ركلة جزاء إنجلترا غير صحيحة

أثارت ركلة الجزاء المحتسبة لإنجلترا أمام الدنمارك، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ضجة كبيرة حول صحتها.



وتأهلت إنجلترا إلى نهائي البطولة الأوروبية، بعد فوزها على الدنمارك (2-1)، بفضل هدف أحرزه هاري كين في الدقيقة (104)، بعد متابعة ركلة جزاء أضاعها بنفسه وحصل عليها زميله رحيم سترلينج.



ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو من أجل تأكيد صحة قراره لاحتساب الركلة، علما بأن اللقطات أظهرت وجود احتكاك خفيف بين سترلينج ومدافعين اثنين دنماركيين قبل سقوطه أرضا.



ويعتقد المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أن الحكم لم يكن موفقا في احتسابها، وقال في تصريحات لإذاعة “توك سبورت“: “لم تكن أبدا ركلة جزاء، خصوصا على هذا المستوى، نصف نهائي كأس أوروبا، لا أفهم القرار”.



من ناحيته، اعترف نجم إنجلترا السابق جاري نيفيل، أن الركلة تستحق الضجة المثارة حولها، قائلا لشبكة “ي تي في“: “إذا أردنا أن نكون عادلين، يجب أن تكون محطما لخسارة المباراة بركلة جزاء كهذه، لكنهم (الحكام) كانوا ثابتين طوال البطولة بشأن التردد حول قلب القرارات”.



أما قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين، فكان أكثر صراحة في الإدلاء برأيه، وقال: “لا أعتقد أنها ركلة جزاء، كان احتكاكا ناعما للغاية”.