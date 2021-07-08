“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل

أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد اعتماد 6 أكاديميات لكرة القدم موزعة على المناطق التعليمية الست ستكون انطلاقتها شهر أكتوبر المقبل، حيث تم رفع هذه التوصية والميزانية المقدرة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي إلى الهيئة العامة للرياضة لاعتمادها وتنفيذ هذه الإستراتيجية على أرض الواقع.

وبين مقصيد في تصريح صحافي أن مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي عقد أولى اجتماعاته بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، الذي أقر من قبل وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن المطيري، مشيرا إلى أنه يتكون من نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم عريعر ونائب رئيس الرياضة المدرسية الموجه عام تربية بدنية بنين وليد عايش، إضافة إلى تزكية د. سليمان العنزي عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت، ود. سليمان العنزي نائبا لرئيس شؤون التعليم العالي.

وبين المقصيد أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة مالية وإدارية بتزكية رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس الثلاثة، بالإضافة للمدير المالي للاتحاد وتم تشكيل لجنة إعلامية وعلاقات عامة بتزكية عضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل دويهيس لرئاسة هذه اللجنة.

و أوضح أنه تم استعراض من خلال الاجتماع العديد من الأمور التي كانت مدرجة على جدول الأعمال وأهمها موضوع إستراتيجية الرياضة المدرسية خلال الخمس سنوات القادمة، وتمت الموافقة على هذه الإستراتيجية نسبة لوضع الرياضة المدرسية من خلال الألعاب الجماعية والفردية بنات وهذه الألعاب ستكون امتداداً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.