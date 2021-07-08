“الجمارك”: إحباط محاولة إدخال 25 ألف كيس من “التنباك” الممنوع استيرادها مخبأة في شحنة “أسفلت”

أعلنت الادارة العامة للجمارك اليوم الخميس تمكن إدارة الموانئ الجنوبية بميناء الشعيبة من إحباط محاولة إدخال 25 ألف كيس من مادة (التنباك) كانت مخبأة بطرود في حاوية اسفلت.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي إن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع اشتبهوا في حاوية بحجم 40 قدما تحوي على أسفلت وصلت إلى ميناء الشعيبة وبلد المنشأ الهند وتم تحويلها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتفتيشها بدقة.

وأوضحت انه تم العثور داخل الحاوية على 36 طردا يحتوي 16 منها على 500 لفة داخل كل لفة منها 50 كيسا من مادة (التنباك) الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن وتطبيقا لتعليمات وزارتي التجارة والصحة لافتة الى أنه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وحذرت (الجمارك) كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد مشددة على أن من يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.