5 فرق إطفاء سيطرت على حريق مخزنين في الصليبية الزراعية

تمكنت 5 فرق إطفاء من السيطرة على حريق نشب الخميس في مخزنين بمنطقة الصليبية الزراعية، من دون وقوع أي إصابات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان أن غرفة العمليات وجهت فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات وجليب الشيوخ والتحرير وصبحان والإسناد للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مخزنين يحتويان على مواد غدائية وأخشاب وزيوت سوائل سريعة الاشتعال بلغت مساحتهما الاجمالية 10 آلاف متر مربع تقريبا، والتهمت النيران ما يقارب مساحته 2000 متر مربع من المساحة الإجمالية.

وأضافت أن الفرق قامت بمحاصرة الحريق من جميع الاتجاهات وباشرت بمكافحته الى أن تمت السيطرة عليه من دون وقوع أي إصابات.

وباشرت فرقة التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.