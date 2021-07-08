كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة

حذر لاعب وسط المنتخب البرازيلي، كاسيميرو، اليوم الخميس، من قوة المنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة الغريمين في نهائي كوبا أمريكا.

وقال نجم ريال مدريد، في مؤتمر صحفي “منتخب الأرجنتين مليء باللاعبين المميزين، ولا يمكن اختصاره في لاعب واحد فقط.. نعرف قيمة ميسي، فهو لاعب رائع، لكن علينا أن نقدّر المنتخب الأرجنتيني ونحترمه بالشكل المطلوب”.

وأضاف “أيضا لا تقتصر خطورة الأرجنتين على ميسي ولاوتارو (مارتينيز).. بالطبع هما لاعبان مميزان، لكن الأرجنتين وصلت إلى النهائي بفضل المجموعة، وبفضل كل لاعب في الفريق.. علينا أن نحترم الجميع”.

واستبعد كاسيميرو أن تكون مهمته الوحيدة في المباراة هي إيقاف خطورة ميسي، لكنه أشار إلى أن نجم برشلونة سيتواجد في المنطقة المسؤول عنها في الملعب، هو ما يعني أنه سيحاول إيقاف خطورته.

وأنهى حديثه قائلا “أحب ميسي كثيرا، لكن في النهاية يجب التأكيد على أن الأرجنتين ليست ميسي فقط، كما أن القوة الدفاعية للبرازيل لا يجب أن تُختصر في كاسيميرو فقط”.