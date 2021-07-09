السعودية تحتضن أول أكاديمية لـ”أبل” للمطورات من النساء في الشرق الأوسط

عبرت شركة “أبل” الأمريكية عن فخرها بتأسيس أول أكاديمية لـ Apple للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء) بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق بالسعودية.

وأكدت “Apple” في تعليقها على تأسيس الأكاديمية: “نؤمن بأن التكنولوجيا يمكنها أن تكون قوة هائلة دائمة لا حدود لها تفتح أبوابا جديدة لفرص التعلم والإبداع والمشاركة في اقتصاد التطبيقات المزدهر”.

وتابعت: “وقد صممت أكاديمية “Apple” للمطورين لإلهام وتمكين مجموعة جديدة وأكثر تنوعا من رواد الأعمال ومطوري التطبيقات، ودعمهم بالمهارات والموارد اللازمة لمتابعة المسارات الوظيفية ضمن القوى العاملة الرقمية الحالية وكلنا فخر بافتتاح أكاديمية “Apple” الأولى من نوعها للمطورات، ولا يسعنا الانتظار لمعرفة كيف تتعاون النساء وتبتكر وتغير العالم”.

من جانبها عبرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم، عن سعادتها باحتضان أول أكاديمية “Apple” للمطورات في الشرق الأوسط.

وقالت الجامعة: “نحن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نؤمن بتسخير المواهب المناسبة لضمان مستقبل مزدهر وتمكين الإناث من المساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وبدورها قالت أكاديمية طويق: “يسرنا أن تتعاون مع شركة “Apple” لتأسيس أول أكاديمية “Apple” للمطورات في الشرق الأوسط (أول أكاديمية للنساء) في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أكبر جامعة نسائية في العالم”.

وتابعت الأكاديمية: “تعد هذه الشراكة غير المسبوقة دليلا آخر على التزام المملكة بتزويد المتخصصات الرقميات بالأدوات الشاملة اللازمة ليصبحن مطورات للتطبيقات وقائدات في مجال التكنولوجيا ورائدات أعمال وذلك لتلبية الطلب الذي يتزايد باستمرار في قطاع التكنولوجيا”.

ومن المنتظر أن تكون أكاديمية “Apple” الجديدة للمطورات في الرياض، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (PNU) وأكاديمية طويق، أول أكاديمية تركز بشكل خاص على المشاركات من النساء وصممت لتمكين المطورات وخلق فرص عمل جديدة للنساء في المنطقة.