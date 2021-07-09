عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 09 يوليو 2021

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9 يوليو، 2021
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روسيا 2018
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ ساعة واحدة
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“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ 11 ساعة
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أول تعليق من راموس بعد الانضمام لسان جيرمان
منذ 12 ساعة
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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020
منذ 12 ساعة
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ يوم واحد
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 4 أيام
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 5 أيام
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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روسيا 2018
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ ساعة واحدة
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“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ 11 ساعة
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أول تعليق من راموس بعد الانضمام لسان جيرمان
منذ 12 ساعة
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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020
منذ 12 ساعة
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ يوم واحد
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 4 أيام
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 5 أيام
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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متابعة @sabrnews
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 09 يوليو 2021
محرر المحليات
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