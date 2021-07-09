“فايزر” و “بيونتيك” تؤكدان أن إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح توفر فعالية أكبر ضد السلالات المتحورة

اكدت شركتا (فايزر) الامريكية و(بيونتيك) الالمانية لصناعة العقاقير ان اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) توفر فعالية اكبر ضد السلالات المتحورة بما في ذلك (دلتا).

وذكرت الشركتان في بيان مشترك مساء امس الخميس ان البيانات الاولية لدراسة عن الجرعات المعززة للقاح المضاد للفيروس اثبتت ان تلقي جرعة ثالثة من اللقاح بعد نحو ستة اشهر من الجرعتين الاوليتين توفر مستويات اعلى بخمس الى عشر مرات من الاجسام المضادة للفيروس.

واضافتا “نتوقع نشر المزيد من البيانات المحددة قريبا ونخطط لتقديمها الى ادارة الغذاء والدواء الامريكية والسلطات التنظيمية الاخرى في الاسابيع المقبلة”.

واشارت الشركتان الى انهما تعملان ايضا على تطوير نسخة محدثة من لقاحهما المضاد للفيروس تستخدم تقنية جديدة ضد المتحور (دلتا).

وردا على هذا البيان اكدت ادارة الغذاء والدواء الامريكية ومراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها في بيان مشترك مساء امس ان الاشخاص الذين تلقوا جرعات كاملة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لا يحتاجون الى جرعات معززة في الوقت الحالي.

وذكرا انه سيتم منح الجرعات المعززة في حال اثبتت الدراسات العلمية ان هناك حاجة اليها.

وحذرا من ان الاشخاص الذين لم يتلقحوا ضد الفيروس لا يزالون معرضين للخطر اذ اثبتت الاحصائيات ان جميع الاصابات المسجلة في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الفيروس لم يتلقوا اللقاح.

واكد البيان في المقابل ان الاشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل محميون من الاصابة بالفيروس وسلالاته بما في ذلك السلالة المتحورة (دلتا) المنتشرة حاليا في البلاد.