سلطان عمان يزور السعودية الأحد

يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق بزيارة الى المملكة العربية السعودية الأحد المقبل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم إنه ” تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيقوم – بمشيئة الله تعالى وتوفيقه – جلالةسلطان البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداءً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو لعام 2021 م”.

وأضافت إنه «سيتم خلال زيارة جلالته بحث كل جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلاً أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا».