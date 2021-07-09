“الصحة”: نستنكر حملات التشويه التي تتعرض لها كوادرنا جراء حثهم الآخرين على تلقي اللقاح

أعلنت وزارة الصحة أنها تقدر «جميع الجهود الرسمية والتطوعية المساهمة في توعية المجتمع والحفاظ عليه، والجهود المكرّسة لحث الآخرين على تحقيق الوقاية والتعامل والتعايش مع هذا الوباء بأمان، لاسيما الجهود التي تحث على المبادرة لأخذ لقاح كوفيد-19».

وأضافت «في الوقت نفسه نستنكر حملات التشويه التي تتعرض لها كوادرنا الصحية جراء حثهم الآخرين على تلقي اللقاح، هذه الكوادر التي كرست جهودها لحماية المجتمع وقاية وعلاجا، مؤكدين على ضرورة تجاهل المعلومات غير المؤكدة وغير معلومة المصدر، منوهين على أهمية التعاون والوقوف كصف واحد لحماية المجتمع بكافة مكوناته».