الجمعية الطبية تتوعد من يتعدى على الأطباء لفظيا بالملاحقة القانونية والقضائية

استنفرت الجمعية الطبية الكويتية ‏ضد الهجوم على الاطباء من بعض مناهضي التطعيم في وسائل التواصل، والذي ‏يتسم بأسلوب رديء ومتدنٍ ما يعكس مستوى من يطرح مثل هذه الأفكار و التوجهات الشاذة والغريبة والتي هي بطبيعة الحال ضرب للأمن الصحي على ضوء الزخم الكبير من الدلائل والبراهين الطبية ‏العالمية منها والمحلية.

وأكدت الجمعية الطبية أن الدراسات العالمية الطبية والاحصاءات المحلية أثبتت بوضوح فوائد التطعيم، وأضرار الامتناع عنه، لاسيما ان عدد من تلقوا تطعيم كوفيد-19 عالميا بلغ نحو 3 مليارات من البشر نظرا لفوائد هذا التطعيم.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد ثويني العنزي أن الجمعية هي الممثل الشرعي للأطباء في الكويت وممثلة لهم في مؤسسات المجتمع المدني، ومدافع عن صحة المجتمع، كما انها أول داعم لحملة التطعيم كخطوة رئيسة في مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، أشار نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور علي الموسوي الى ‏أن القيادات العليا في البلاد تدعم الجهود الكبيرة التي يقومون بها الكوادر الطبية، وتقدر التضحيات الكبيرة التي يقدمها الأطباء لحفظ أرواح الناس أمام هذه الجاحة العالمية.

أما الامين العام للجمعية الطبية الدكتور سالم الكندري، فأوضح بأن أسلوب التهجم والتنمر الذي يتصف به البعض من المناهضين للتطعيم هو اكبر دليل على شذوذ وهشاشة المستوى الذي ينطلقون منه وذلك دون خطر هذا الفكر على عامة الناس في مكافحة جائعة كورونا العالمية.

من جانبه، توعد الدكتور محمد العبيدان أمين صندوق الجمعية الطبية الكويتية بالتصدي والملاحقة القانونية والقضائية لكل من ‏يتعدى لفظيا على الأطباء، معتبرا ذلك ضرباً مباشراً للأمن الصحي في البلاد.