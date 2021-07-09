النمسا: إلغاء ارتداء الكمامات في المحال التجارية وحصرها بوسائل النقل العامة ومتاجر المواد الغذائية

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الجمعة الغاء ارتداء الكمامات في المحال التجارية ابتداء من ال22 يوليو الجاري وحصرها في وسائل النقل العامة ومتاجر المواد الغذائية فقط.

كما أكد كورتس في مؤتمر صحفي الاستمرار في تطبيق قاعدة (3جي) التي تشمل التطعيم او الاختبار السلبي او التعافي من المرض لدخول المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية.

وشدد على اهمية التطعيم “الذي لن يكون اجباريا لكن سيبقى متلقي التطعيم في وضع آمن”.

واشار الى ان الاصابات سترتفع مرة اخرى خاصة بين الشباب الاصغر سنا من غير المطعمين وبسبب السلوك الاجتماعي وارتفاع معدلات التطعيم بين كبار السن.

وأكد ان اللقاحات حاليا متوفرة بشكل كبير لافتا الى ان حكومته ماضية في التوسع بحملات التطعيم في جميع انحاء النمسا.