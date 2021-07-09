“الغذاء والدواء” السعودية توافق على تسجيل لقاح موديرنا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية موافقتها على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تقدمت شركة «موديرنا» بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت أن قرار الموافقة على التسجيل جاء استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة -فور اكتمال المتطلبات- عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات الفاعلية والسلامة التي توضحها التجارب ما قبل السريرية والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافةً إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصانع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وأوضحت أنه بناءً على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بدورها بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.

يُذكر أنه سبق للهيئة العامة للغذاء والدواء اعتماد لقاحات لفيروس كورونا وهي لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية ولقاح «فايزر-بيونتيك» و لقاح جونسون آند جونسون.