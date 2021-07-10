عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 10 يوليو 2021

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10 يوليو، 2021
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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
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روسيا 2018
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ يوم واحد
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أول تعليق من راموس بعد الانضمام لسان جيرمان
منذ يومين
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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020
منذ يومين
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ يومين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 5 أيام
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 6 أيام
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فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أول تعليق من راموس بعد الانضمام لسان جيرمان
منذ يومين
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إنجلترا تخمد ثورة الدنمارك وتنتقل لنهائي يورو 2020
منذ يومين
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اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ يومين
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الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 5 أيام
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“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ 6 أيام
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ أسبوعين
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متابعة @sabrnews
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 10 يوليو 2021
محرر المحليات
منذ 41 ثانية
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جريدة الوسط
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