الإمارات تمنع دخول المسافرين من إندونيسيا وأفغانستان

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن الإمارات قررت تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان اعتبارا من 11 يوليو باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هاتين الدولتين.

ويشمل القرار، المتعلق بمخاوف من فيروس كورونا، تعليق دخول المسافرين الذين كانوا في هاتين الدولتين خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات ستمنع مواطنيها من السفر إلى إندونيسيا وأفغانستان باستثناء البعثات الديبلوماسية وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.