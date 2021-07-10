“الشؤون”: تبرعات رمضان تخطت 55 مليون دينار.. بزيادة 12 مليوناً عن 2020

كشفت وكيلت وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة للتنمية الاجتماعية، هناء الهاجري، أن إجمالي حصيلة المشروع الثامن عشر لجمع التبرعات الخيرية الذي نفذته الوزارة خلال شهر رمضان الماضي بلغت 55258455 ديناراً بزيادة تجاوزت 12 مليون دينار عن «مشروع رمضان 2020» الذي بلغت إجمالي حصيلته 43219761 ديناراً.

وأوضحت الهاجري في تصريح صحافي أن فرق التفتيش الميدانية المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال رمضان أجرت طوال الشهر الفضيل 2259 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 185 «كشكاً» مخالفاً لجمع الملابس وتم إزالة جميعها بالتنسيق مع مسؤولي بلدية الكويت ووزارة الداخلية.

وقالت إنه «تم رصد 253 إعلاناً مخالفاً لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات غير متضمنة رقم ترخيص المشروع وتم مخاطبة تلك الجهات بسرعة تلافي مخالفاتها وعدم تكرارها مستقبلاً».

وأضافت أنه «تم أيضاً رصد 167 إعلاناً مخالفاً لمطاعم تدعو إلى جمع التبرعات بدعوى تجهيز وجبات افطار صائم وتم مخاطبة وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم».

وبيّنت أته تم رصد 6 مؤسسات تعمل في مجال النشر والتوزيع تتواصل مع المواطنين والمقيمين للتبرع بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري حيث تمت مخاطبة وزارة التجارة لاتخاذ اللازم حيالها، مشيراً إلى أنه تم أيضاً رصد 15 فريق تطوعي يقوم بوضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات، وتمت مخاطبة الإدارة المعنية في الوزارة بهذه الفرق.

وتابعت أن فرق التفتيش الخاص بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ورصد إعلانات الجمع المخالفة وغير المرخصة سواء من الأفراد أو الجهات، رصدت رصد 16 جهة تقوم بالدعوة لجمع التبرعات وتمت مخاطبة وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ اللازم حيالهما فضلاً عن رصد صناديق جمع نقدي داخل المساجد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى أخرى تدعو للجمع بدعوى إفطار صائم وبناء مسجد وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأنها.

وأكدت الهاجري أنه رغم التداعيات المصاحبة لجائحة كورونا وحزمة الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي العدوى بالفيروس والتي كان أبرزها قرار منع الجمع داخل المساجد والسماح بالتبرع «أونلاين» وفي المقار الرئيسية، فإن إجمالي حصيلة المشروع قفزت إلى أكثر من 12 مليون دينار مقارنة بمشروع رمضان 2020.