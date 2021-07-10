سبر تنشر أسماء 5846 طالبا وطالبة قبلوا في البعثات الداخلية

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام (2021- 2022).

حيث صرح المهندس عمر الكندري أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اعتمد قبول 5846 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2021- 2022) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأشار الكندري على أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما أكد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

أسماء المقبولين في البعثات الداخلية