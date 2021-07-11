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11 يوليو، 2021
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“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
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“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
منذ 11 ساعة
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روسيا 2018
“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ يومين
أضف تعليق
“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 7 أيام
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“يويفا” يعاقب إنكلترا بسبب سلوك جمهورها
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
كاسيميرو: ميسي ليس مهمتي الوحيدة
منذ يومين
أضف تعليق
“التربية”: 6 أكاديميات لكرة القدم تنطلق أكتوبر المقبل
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
السلمان يلغي بنود “توزيعات القسائم” من اجتماع “الصناعة” اليوم
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الأولى للوقود: زيادة سعر بنزين «ألترا/98» إلى 175 فلساً اعتباراً من 7 الجار
منذ 7 أيام
أضف تعليق
“بلومبيرغ”: “الأجيال القادمة” ثالث أكبر الصناديق السيادية عالمياً
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
فنلندا “البلد الأسعد في العالم” تبحث عن مهاجرين
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
الرأي
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 11 يوليو 2021
محرر المحليات
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