ميسي لدي ماريا: شكرا على الانتقام

تحدث آنخيل دي ماريا نجم منتخب الأرجنتين بسعادة بالغة عن التتويج بلقب كوبا أمريكا، كاشفا عن كواليس الحديث مع زميله ليونيل ميسي بعد إسقاط البرازيل بهدف في المباراة النهائية.



وقال دي ماريا في تصريحات عقب اللقاء “لقد طالبنا الكثير من الناس بعدم التواجد مجددا في المنتخب، ولكننا عدنا، واصطدمنا بجدار قوي الليلة لكننا كسرناه”.



وكشف “ميسي قال لي عقب المباراة (شكرا)، إنه انتقام للنهائيات السابقة، وقبل اللقاء، قال ليو إننا وصلنا إلى النهائي، ويجب أن نفوز هذه المرة، إنه حلم لطالمنا قاتلنا من أجله”.



وأشار آنخيل إلى أن الهدف الذي سجله جاء بالاتفاق مع زميله رودريجو دي بول، حيث طالبه باستغلال غفوة المدافعين، مضيفا “إنه هدف يذكرني بهدف آخر سجلته في مرمى نيجيريا بدورة الألعاب الأولمبية”.



وواصل “أشعر بالسعادة والفرح من أجل جميع أفراد عائلتي، وللأشخاص الذين قدموا لنا الخدمات الصحية للوقاية من كورونا، والآن نركز على كأس العالم”.



وأتم دي ماريا تصريحاته “لقد ابتسمت كرة القدم لنا هذه المرة”.