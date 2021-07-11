الصحة السعودية: تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أنه تمّ تحصين 50 % من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل -بإذن الله- لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وينتظر أن يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق “#شارك_في_المؤتمر_الصحفي” في “تويتر”.