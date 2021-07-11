“الصحة”: نستكمل التعاقد على توريد “سوتروفيماب” لعلاج “كورونا”

أوضحت وزارة الصحة الأحد أنها شارفت على استكمال إجراءات التعاقد على توريد عقار «سوتروفيماب» لعلاج «كورونا»، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية في البلاد.

وأشارت إلى أنها بدأت التواصل مباشرة مع الشركة المنتجة منذ منتصف شهر مارس الماضي، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الإيجابية للعقار.

وإذ تؤكد الوزارة بأنها كانت من أوائل دول المنطقة التي تفاوضت مع الشركة المنتجة للعقار، غير أن الوزارة ملتزمة في الوقت ذاته بالإجراءات التي تمر بها لاستكمال التعاقد، وذلك وفقا للقانون 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، واستكمال الحصول على موافقات الجهات الرقابية التي تشمل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.